食安廉政平台加強運作 維護年節食品安全

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法務部廉政署今天表示，「食品安全廉政平台」在農曆春節前加強運作，保障社會大眾食的安全。

廉政署統籌食安管理相關的衛生福利、財政、經濟、農業、環保等中央部會及縣市政府，共27個政風機構，於民國104年4月10日成立「食品安全廉政平台」；藉由建置跨域整合網絡及導入廉政工作能量，協力貫徹落實食品安全管理機制，維護保障全民健康。

廉政署指出，廉政平台因應專案議題需要，成立衛福、財政等4個食安工作小組；農曆春節前，各食安平台成員，特別加強邊境查驗異常廠商，及年節性需求產品等食安情資蒐報。

廉政署說，將持續建置黑心廠商資料庫並加強稽查、進行邊境管理專案等，掌控食安源頭消彌不法，也要使第一線稽查人員，可以安心及公正的執行職務，確實落實食安五環政策，協助建構優質食安環境，保障大眾食的安全。1060126

(中央社)