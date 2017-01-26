芝加哥哀悼槍擊案死者　再傳槍響6人傷

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芝加哥今天傍晚為槍擊案死者舉行的守夜活動再傳槍響，造成6人受傷，其中1名是年僅12歲的少女。美國總統川普24日才揚言動用聯邦政府干預，處理芝加哥槍枝暴力氾濫問題。

「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，這起槍擊案發生在大十字路區（Greater Grand Crossing）的一家餐廳，當時民眾聚集在這家餐廳，哀悼23日死於槍擊的20歲女子費爾茲（Jamayah Fields）。

社區活躍分子布朗（Jedidiah Brown）告訴芝加哥論壇報，有幫派在社群媒體獲知這項活動而鎖定出席者。

芝加哥警方發言人說，6名傷者已經送到當地醫院治療。其中1名16歲男子頸部中槍，傷勢嚴重。其他5名傷者情況穩定，包括1名12歲女子，頭部擦傷。目前尚無人因此案被捕。

根據聯邦調查局（FBI）和芝加哥警方的數據，芝加哥去年發生的槍擊和兇殺案件數量，超越全美其他城市。同時，謀殺案結案率也是全美最低的城市之一。

美國總統川普24日表示，如果芝加哥地方官員無力自行遏制謀殺率，將動用聯邦力量打擊槍枝暴力犯罪。1060126

(中央社)