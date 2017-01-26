新年迎春看燈會 斗六光環境綻亮點
新年迎春看燈會，今年雲林除了台灣燈會的虎尾、北港燈區，還有斗六圓環及車站周邊、道路景觀布置的光環境等地綻放亮點，民眾走進雲林有如進入光點世界。
2017台灣燈會在雲林，虎尾主燈區將於2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日亮燈迎新春。
雲林縣治所在地的斗六，迎接農曆新年也推出小而美的花燈展覽，斗六市公所自辦燈會今年進入第3年，適逢台灣燈會，除了虎尾、北港之外，被視為另一亮點燈區，仍是看頭十足。
台鐵斗六車站是台灣燈會主要接駁轉運站之一，斗六市公所在圓環、車站、太平老街等設花燈，圓環燈區以雞年主題，呈現天雞燈、媽祖燈、太平有象燈等，25日夜晚點燈，展期至元宵節。
配合台灣燈會在雲林，台鐵斗六、斗南車站、國道1號、3號交流道、台78線快速道、台1線公路、雲145線木棉道、158線道路等，有光環境布置綻放亮點，讓民眾進入雲林有如走進光點世界般亮麗。1060126
(中央社)
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