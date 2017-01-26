春運啟動 楊鎮浯陪林全視察松機疏運
今天是小年夜，春節返鄉人潮湧現；金門籍立委楊鎮浯陪同行政院長林全，到松山機場關心疏運狀況，聽取民航局簡報，同時赴聯合候補櫃台，慰勉工作人員的辛勞。
楊鎮浯除了極力爭取金門聯外的交通順暢，在疏運期間，他的服務團隊也開始進駐機場，為返鄉鄉親服務。
陪同行政院長林全視察松山機場春節疏運時，楊鎮浯除了強力要求民航局，更全力協調各航空公司提供充足運能，並協調海運及國防部備妥相關運能，適時啟動A、B、C計畫，務必協助離島鄉親順利返鄉過節，圓滿完成春節輸運任務。
由於疏運期間實施聯合候補機制，楊鎮浯服務團隊與縣府共同在松山機場設置的鄉親服務櫃台，也備有茶水等物品，供等待候補的鄉親免費取用，獲得候機鄉親的一致好評。
林全也感謝服務櫃台工作人員犧牲假期，無私付出，為搭機的鄉親服務。此外，林全與楊鎮浯並向候機旅客鄉親問侯寒喧，祝賀鄉親返金，團團圓圓過好年。1060126
(中央社)
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