春節遊南投 信義鄉草坪頭賞櫻花

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南投縣櫻花漸綻放，信義鄉草坪頭、暨南大學、九族文化村都推出賞櫻活動，民眾春節到南投賞櫻還可泡溫泉，洗去一身疲累。

信義鄉草坪頭櫻花盛開，粉紅色與白色櫻花交錯綻放，除了櫻花，還有梅花、李花、茶花點綴在村莊各處，綠油油茶樹陪襯其中，再遠眺遠方壯麗山景，實在美不勝收，遊客賞完櫻花，可再到東埔泡溫泉，洗去一天旅遊疲累。

信義鄉公所表示，草坪頭種植許多茶樹，美麗茶園風光搭配沿路種植的4000多棵櫻花，彷彿櫻花小徑，鄉公所即日起到2月28日舉辦「花與茶的饗宴」櫻花季賞花活動，1月30日與31日、2月11日與12日還有街頭藝人表演，地點在草坪頭親水公園。

位於埔里鎮的國立暨南國際大學，校內種植上千棵山櫻花與八重櫻，日月潭風景區管理處、暨南大學、大埔里地區觀光發展協會2月28日前，舉辦結合櫻花與中國茶道的賞櫻活動，讓遊客在櫻花樹下「賞櫻花、品好茶、樂野餐、聆音樂」。主題活動日洽詢主辦單位。

「九族櫻花祭」則將在2月2日拉開序幕，園內5000多棵櫻花陸續綻放，系列活動有淺草人力車及日式浴衣變裝體驗、櫻花樹下詩歌茶會、孫少英櫻花畫展、櫻花市集物產展、日本約莎快舞、櫻花鄉民情歌、假日特企太鼓表演，園區花季延長營業，可賞夜櫻。1060126

(中央社)