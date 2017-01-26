跟著李晶晶學超簡單的10分鐘小臉底妝

《VOGUE》雜誌提供。

最近我的生活變得非常忙碌，充滿開不完的會、出差和布料供應商、和廠商接洽。作息這麼緊湊，因此「方便、快速」對我來說非常的重要。像是：我必須在最短的時間把所有的事情完成、早上的時候我都會賴床到最後一刻才起床:P

正因為一整天都東奔西走，我也開始不喜歡放太多化妝品在臉上，越自然、越輕透越好！

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這就是為甚麼我一直都很愛用氣墊粉餅，只需要10分鐘就可以完妝，非常的有效率。尤其氣墊粉餅很方便攜帶，就很像隨時隨地都可以掏出來使用的粉底液，比玻璃瓶罐裝的設計都來得方便。

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最近，我入手了蘭蔻最新的氣墊粉餅！因為我是超極乾燥肌，一直以來對挑粉底液會特別嚴格挑剔。蘭蔻最新的氣墊粉餅倒是讓我非常驚豔，用起來非常的保濕。而且它還含有防曬系數SPF50，讓我的肌膚又多了一層保護罩，可以抵抗各種汙染源。

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一次入手兩個色號的氣墊粉餅

我知道大家通常買氣墊粉餅時，都會買一色。可是我則買了兩色！這是有原因的！一罐我會選接近我膚色的色號，另外一罐會比我原本的膚色再深1-2號。兩罐一起用，同時間也把修容也給完成了～

很多朋友知道我用氣墊粉餅修容都很驚訝，他們會問說：這樣效果好嗎？想要真心告訴大家：真的很好用！不但用法很簡單，而且可以很快速的讓臉看起來更小～ 沒有人不愛小臉～就算臉本來就小的，也會希望臉看起來更小，女人嘛！（笑）我自己覺得用氣墊粉餅做明暗修容的效果，比用粉底液感覺更自然～

蘭蔻這款氣墊粉餅的最新科技，讓質地變得非常輕透，每一次拍上臉的時候更減少粉感，而且增加臉部光澤度。你會覺得好像根本沒甚麼妝，但同時有可以把擾人的小缺陷都遮瑕起來！

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好，接下來呢，我要示範5分鐘的修容方法。步驟非常簡單。首先，我會先用接近我膚色的氣墊粉餅拍完整張臉，既然我們的目標要讓臉更小、更有立體感，我接下來會用色號比較深的氣墊粉餅，拍在腮幫子的外圍線條，我會從耳下開始拍到下巴，另外一邊的臉也一樣重複這個步驟。接下來，就開始從耳下開始，往下的方向開始輕拍，注意一定要用往下的方向，才能能讓輪廓線製造出很自然的陰影感，這樣看起來整張臉自然就會更看起來更小更瘦更立體了～

真的只要10分鐘，輕鬆完成～～～

※圖片+文字：Vogue 風格達人-CrystalLee

李晶晶，曾在美國Nine West跟Guess鞋子部門擔任設計總監，現自創童裝品牌、並親手設計，展現服裝專才。未來在風格達人裡將分享她的穿搭美學。

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