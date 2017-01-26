學童參訪舊城所，初體驗警察生活。（吳江泉翻攝）

左營區舊城國小二年級師生一行人日前至左營警分局舊城派出所參訪，為了迎接這群可愛的小訪客，派出所特別準備了糖果和餅乾並擺出手銬、防彈背心、防彈頭盔、無線電、手銬、小電腦、反光背心、警帽等各式各樣的警用裝備，小朋友們看到桌上擺了滿滿的警用裝備時，無不瞪大雙眼蜂擁而上，在警員陳智遠風趣又詳細的解說之下，讓小朋友對警察哥哥姊姊平日維持治安的工作有更多認識，且藉參訪的機會和警察哥哥姊姊拉近距離。

舊城派出所所長朱壽華表示，希望藉由參訪的機會傳輸幼苗法治的觀念，讓大家一起守護未來的小小主人翁。

(中時)