CIA揭密北韓頭子最愛吃的肉
最新解密的美國中央情報局（CIA）文件顯示，北韓首位領導人金日成因為天天要吃狗肉而體重超標；現任北韓領導人金正恩也認為狗肉是「超級食品」。
CIA最新解密的一份1951年5月17日「金日成背景情報」報告（BACKGROUND INFORMATION ON KIM IL-SONG）稱，因為深信狗肉可以壯陽，金日成成為北韓領導人後，一日三餐中的早飯和午飯都會吃狗肉。文件稱，金日成最喜歡狗肉和雞肉的烹飪搭配，卻不愛吃蔬菜，這也導致了他在晚年身材發福。
文件稱，金日成愛好烹飪，他和員工的關係也很好，因此常到廚房與初始討論烹飪及擺盤方法。但話題僅限於烹飪，換句話說不會和廚子討論政治或軍事。金日成在市區的官邸共有20名僕人，其中就有所5人是廚子。
CIA說，熱愛網球等運動的金正恩在1947年至1950年健康非常好。三年期間，他每天都在辦公室，從不休息。
另據《每日郵報》報導，目前北韓人仍然愛吃狗肉，去年，現任北韓領導人金正恩還稱狗肉為超級食品。北韓方面認為狗肉比雞肉、牛肉、豬肉、鴨肉等肉類含有更多維生素，是增強體力的食品。
此外，北韓政府還表示為了讓狗肉更好吃，應該將先將狗棒打致死，並在烹飪前去掉狗毛。在韓國，不少動物保護組織公開反對這種屠宰方式。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。