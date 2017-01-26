CIA揭密北韓頭子最愛吃的肉

最新解密的美國中央情報局（CIA）文件顯示，金日成因為太愛吃一狗肉，導致身材發福。（圖／新華社）

圖為美國CIA的1950年揭密文件透露金正日不為人知的機密。（圖／CIA）

最新解密的美國中央情報局（CIA）文件顯示，北韓首位領導人金日成因為天天要吃狗肉而體重超標；現任北韓領導人金正恩也認為狗肉是「超級食品」。

CIA最新解密的一份1951年5月17日「金日成背景情報」報告（BACKGROUND INFORMATION ON KIM IL-SONG）稱，因為深信狗肉可以壯陽，金日成成為北韓領導人後，一日三餐中的早飯和午飯都會吃狗肉。文件稱，金日成最喜歡狗肉和雞肉的烹飪搭配，卻不愛吃蔬菜，這也導致了他在晚年身材發福。

文件稱，金日成愛好烹飪，他和員工的關係也很好，因此常到廚房與初始討論烹飪及擺盤方法。但話題僅限於烹飪，換句話說不會和廚子討論政治或軍事。金日成在市區的官邸共有20名僕人，其中就有所5人是廚子。

CIA說，熱愛網球等運動的金正恩在1947年至1950年健康非常好。三年期間，他每天都在辦公室，從不休息。

另據《每日郵報》報導，目前北韓人仍然愛吃狗肉，去年，現任北韓領導人金正恩還稱狗肉為超級食品。北韓方面認為狗肉比雞肉、牛肉、豬肉、鴨肉等肉類含有更多維生素，是增強體力的食品。

此外，北韓政府還表示為了讓狗肉更好吃，應該將先將狗棒打致死，並在烹飪前去掉狗毛。在韓國，不少動物保護組織公開反對這種屠宰方式。

(中時電子報)