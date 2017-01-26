《藍色小精靈：失落的藍藍村》茱莉亞羅勃茲獻聲新角色

《VOGUE》雜誌提供。

由《史瑞克2》凱利艾西貝瑞執導的全動畫電影《藍色小精靈：失落的藍藍村》台灣將搶先全美於3月31日-~4月2日口碑場上映，片商同時宣布茱莉亞羅勃茲、蜜雪兒羅德里奎茲、艾莉坎波等配音卡司，邀請大家一起探索最奇幻的「藍」色新世界！

《藍色小精靈：失落的藍藍村》電影劇情敘述為了躲避立志成為世界第一巫師的賈不妙的追捕，小美人一行人逃進了森林，意外發現了神祕村莊...更知道自己不再是唯一的一群小精靈！

除了早先宣布的配音卡司如黛咪洛瓦托（《冰雪奇緣》主題曲「Let It Go」女歌手）；雷恩威爾森（《鴻孕當頭》）外，最新公布的配音演員更是星光熠熠，勢必將為電影增添光彩、精采程度令人可期。

居住在藍藍村的主要角色聲演卡司包括茱莉亞羅勃茲、蜜雪兒羅德里奎茲、艾莉坎波、艾芮兒溫特。而其他特別角色配音卡司則有戈登拉姆齊、傑克約翰森、泰塔斯伯傑斯以及導演凱利艾西貝瑞都親自獻聲為電影增加亮點。

其中奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲詮釋的是有一頭白髮的新角色柳媽SmurfWillow，「藍色小精靈是動畫文化中相當有趣的」茱莉亞羅勃茲說：「我小時候他們很受歡迎，我小孩還小的時候他們也很受歡迎。能夠成為這歡樂家庭中的一份子並繼續娛樂年輕人是件很快樂的事情。」

※來源：索尼影業

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