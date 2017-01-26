陸委會拍賀歲短片 秀客語挑戰一鏡到底

陸委會主委張小月(左二)26日率邱垂正(左起)、林正義、張天欽三位副主委，及主秘李麗珍(右一)，向記者拜年。(陳君碩攝)

陸委會在歲末年終之際，由張小月主委率三位副主委及多位陸委會同仁，拍攝賀歲短片，幾位副主委也分別以台語、客語拜年，此短片特別以一鏡到底方式呈現，張小月透露，拍攝過程NG最多次的是她自己，是一次有趣的嘗試。

陸委會主委張小月率陸委會同仁一同拍攝賀歲短片，於26日「首映」，影片以張小月推開一扇門為開頭，邊走邊介紹陸委會的業務，並向台灣及大陸人民拜年，在行走過程中遇到邱垂正、張天欽、林正義三位副主委，邱垂正以客語拜年，祝大家「金雞報喜過好年，富貴花開慶團圓」，張天欽則以台語恭賀「年年春，年年富，年年買車又買屋」。

張小月介紹張天欽是點子王，介紹林正義是林教授和「正哥」，總是從全球格局思考問題。影片最後張小月率陸委會同仁祝大家：喜事好運旺旺來，共創兩岸新未來！

張小月受訪指出，因為過年，所以用一種比較輕鬆的方式向大家拜年，也因為是一鏡到底，所以一但出錯就要全部重來。她透露自己NG次數最多，有的忘詞，有的忘記做球給副主委接話。

陸委會賀歲短片網址如下：

https://youtu.be/dapbyvxEcmo

(旺報)