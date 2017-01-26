旋轉木馬做愛心 遊樂也能捐款做公益

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台灣世界展望會與百貨業者合作，於新竹大遠百1樓設置旋轉木馬，民眾捐款新台幣50元即可免費乘坐，民眾不妨趁過年期間前往遊樂，也捐出愛心做公益。

世界展望會表示，許多弱勢家庭在接受服務過程中，又遭逢急難變故，因此透過「特殊景況家庭」服務，幫助這些遭逢經濟或家庭重大變故的弱勢家庭，提供生活扶助，並透過社工定期訪視，協助特殊景況家庭得以解決生活困難，幫助他們回歸正常生活。

「一起幫助急難特況家庭！」新竹大遠百店長江天佐表示，做公益也可以很開心、很簡單，透過簡單的遊樂器材，讓爸爸媽媽帶著孩子在享受歡樂的同時，也將幸福傳遞給需要幫助的兒童，一起為台灣孩子加油。

世展會西區辦事處主任廖健鈞表示，弱勢家庭的主要經濟支持者，為了讓家庭經濟狀況改善，往往會從事多份勞力工作，導致過度勞累、身體無法負荷，甚至健康出現異狀；弱勢家庭若遭遇家中急難變故，更是讓家裡頓時陷入經濟絕境。

廖健鈞說，展望會透過「特殊景況家庭」服務，減輕弱勢家庭負擔，給予支持及陪伴，協助弱勢家庭度過困境，展望會於桃竹苗地區約服務6600名兒童，過去1年約有兩成兒童來自特殊景況家庭，希望此次透過與百貨業者合作，透過歡樂方式，邀民眾一起投入送愛心與溫暖的行列。1060126

(中央社)