蔡其昌壹家幸福小紅包 除夕清水首發
立法院副院長蔡其昌過年幸福小紅包「壹家幸福」，台語有全「雞」幸福的諧音，除夕夜將在清水福德祠首發，初一、二也將到多家廟宇發送。
自2013年開始，蔡其昌每年過年都會印製1元幸福小紅包，幸福系列紅包自「幸福壹整年」、「壹定會幸福」、「幸福壹直來」，到去年的「猴壹幸福」，都是以「壹」作為發想，加上幸福的概念。
蔡其昌的幸福小紅包今年邁入第3年，以往總是以台灣傳統的色彩與造型，做出一些創新的設計與巧思，今年桃紅色的「壹家幸福」小紅包，跳脫以往的大紅色，別具時尚感。
蔡其昌表示，「家」代表今年的生肖「雞」(台語)諧音，「幸福」兩字襯著金色的黃金雞蛋，雞蛋象徵著新生；封底有許多不同的房子，象徵著千門萬戶，表示不只一家幸福，是家家幸福。
立法院副院長蔡其昌辦公室表示，蔡其昌將在除夕晚上11時在清水大街路的土地公廟首發，初一、初二會在臉書上公布發放地點與時間。蔡其昌說，每年的幸福小紅包總是供不應求，希望藉此可以將小幸福發送給大家，同時也祝福新的一年，一家平安快樂又幸福。1060126
(中央社)
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