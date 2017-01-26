借老婆的衣服來穿穿？大衛貝克漢David Beckham捨棄正裝 舒適休閒風當道

《VOGUE》雜誌提供。

出席巴黎2017年Louis Vuitton的大衛貝克漢David Beckham，這次捨棄正裝風格，跟老婆維多利亞貝克漢Victoria Beckham借衣服來穿嗎？

大衛貝克漢David Beckham最近似乎捨棄正裝風格，以Kent & Curwen的駝色高領毛衣，搭配著私服咖啡色羊毛休閒褲，配上經典Ray-Ban Wayfarer太陽眼鏡，以及Louis Vuitton的Logo休閒鞋，帥氣十足。不過，這套高領毛衣的確太像維多利亞貝克漢Victoria Beckham近期的舒適簡約風格。相信如果兩個人站在一起，肯定是最佳的情侶裝示範！

※來源：Louis Vuitton, TPG

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