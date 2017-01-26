蘋果劇團21年 新戲《英雄慢半拍》全台巡演18場

蘋果劇團新戲《英雄慢半拍》海報。（吳江泉翻攝）

如何能不當碎念爸媽，讓孩子別慢吞吞，自動自發快一點？蘋果劇團21周年全新作品親子冒險歌舞劇《英雄慢半拍》，透過戲劇談親子教養，特別邀請國內知名「天才領袖」教育集團執行長 王宏哲 首度跨刀演出兒童劇，3/24起高雄大東文化藝術中心首演，將巡演全台9縣市，即日起於兩廳院售票。

國內知名蘋果劇團 團長方國光以推廣教育為己任，有感於家庭教育的重要性，創團21周年大戲，以烏龜村的世界象徵生活周遭令家長煩惱的慢吞吞孩子，透過戲劇讓家長進入孩子的角度，理解孩子的心，藉由新媒體藝術結合傳統劇場的元素，顛覆您對烏龜慢吞吞的刻板印象，教育親子「慢吞吞也能夠成為大英雄」。

該劇網羅國內優秀設計團隊，包括知名設計師眼球先生、流行音樂創作歌手陳瑋儒…等，共同打造創造優質兒童劇。

粉絲團直播創下300萬人次總瀏覽率的親子教養達人王宏哲執行長說，透過親子故事幫助孩子與父母的心靈對話，讓你更瞭解孩子心裡在想什麼。他更於百忙之中親自演出高雄、台中、新北市、台北市及桃園市5場，從電視節目、直播談教養，跨刀至舞台劇表演，演出消息一出，劇團即接獲民眾詢問電話。

蘋果劇團為回饋長期以來默默支持的會員朋友，蘋果之友會員除了購票75折優惠外，邀請20名親朋好友一起看戲就能在特定場次參加「幕後大直擊劇場導覽」活動，專人導覽。

詳細場次及購票優惠請洽兩廳院售票系統或電洽蘋果劇團：02-29754400分機28。詳細活動辦法請參閱蘋果劇團官方粉絲團公告，邀請親子一起進劇場，與主角展開一場奇幻冒險旅程。

(中時)