玉山國家公園「走春」，體驗自然人文風情

我要評比

玉山群峰飄雪，山林裹銀妝。（玉管處提供）

玉山國家公園瓦拉米步道，綠意盎然。（玉管處提供）

布農族歌舞，震撼人心。（玉管處提供）

塔塔加鞍部的夕陽美景。（玉管處提供）

春節連續假期，玉山國家公園各遊客中心僅除夕休假，其他時間照常開放；玉管處副處長林文和表示，玉山園區景觀公路，及登山健行步道景緻，都深具特色，歡迎民眾春節假期到玉山國家公園，進行自然之旅。

春節期間，申請進入玉山國家公園生態保護區登山遊客，仍須提前依規定辦理入山入園，並隨時注意天候變化及身體保暖，攜帶通訊裝備，尤其特別注意登山步道結冰、結霜、路滑，容易發生墜落或跌倒。

春節期間，玉管處水里遊客中心，舉辦「台灣之美攝影展」，呈現台灣山水、動植物風采，沉澱也感動來往旅者，將珍愛自然的保育理念導入人心。

塔塔加遊客中心舉辦「高山野生動物介紹─生態區展覽」、「塔塔加獼猴生態攝影展」、「塔塔加文化生態旅遊─布農米呼米尚展演活動」、還有駐點解說，讓遊客了解塔塔加地區的野生動物資源、生態習性及布農文化，傳達人與自然共存雙贏的保育理念。

梅山遊客中心舉辦「原舞飛揚躍動masuhuaz」，讓遊客深入體驗傳統布農文化，盡享梅山地區，布農傳統祭儀及歌舞，演出時間為1月29日至31日，上午10時、下午2時各一場。

春節假期，玉山國家公園聯外道路管制路段，1、高雄市政府公告南橫公路108K（梅山口）至153K（向陽）段，管制禁止車輛通行。

2、公路總局第二區養護工程處，公告台21線新中橫公路108K至145K路段，每日下午5時30分至隔日7時，夜間封閉管制。開放甲類大客車限時段單向開放管制措施，開放管制點為草坪頭（110K+900）及塔塔加（145K）等2處，上午8時至11時開放信義往阿里山方向，下午2時至4時則開放阿里山往信義方向。

山區氣溫低，進入園區要攜帶足夠禦寒衣服；高山公路易結冰，得小心開車；時值枯水乾燥期，遊客請節約用水，並注意森林防火，以保障遊憩安全及確保園區珍貴生態資源。

民眾在園區遊憩，如有任何問題，可逕洽玉管處049-2773121；塔塔加遊客中心049-2702200；梅山遊客中心07-6866181；南安遊客中心03-8887560；排雲登山服務中心049-2702228；保安警察第7總隊第6大隊049-2775110。

(中時)