警揪甘心，關懷長者加強反詐騙。（吳江泉翻攝）

高市警苓雅分局成功路派出所所長陳榮輝、警員甘青松見到一名蔡姓老嫗慌張跑進派出所大呼:「我的兒子可能遇難了！」，所長陳榮輝上前詢問，蔡姓老嫗表示疑似接獲一通陌生電話敘述要對其兒子不利，擔心之前兒子曾與他人發生債務糾紛，他人可能會採取不利的手段對付兒子。所長立即指揮警員甘青松查詢相關資訊並積極聯繫下，終於通知到老嫗兒子，老嫗兒子表示正與妻小在家中休息，沒有陷於生命危險中，亦向母親報平安。

蔡姓老嫗對於警方積極的幫助深表感謝，警方並針對近期詐騙的手法介紹給蔡姓老嫗認識，希望若有詐騙的情形發生，可以立即通知警方，預防遭受詐騙。

(中時)