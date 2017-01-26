童仲彥發退黨聲明 自己讚了不起

童仲彥在臉書發退黨聲明，下面留言區有童仲彥官方臉書粉絲頁稱讚了不起。但由於童仲彥臉書已關閉，目前已看不到。（圖／取自網路）

因為毆妻引發爭議的民主進步黨籍台北市議員童仲彥，於26日在臉書發退黨聲明，表示因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨的形象，自責不已，深自檢討，即日起退出民進黨。

有趣的是，在留言區有一則留言寫到，「了不起。負責」，而署名正是「台灣阿童-童仲彥」，並且有藍勾。網友稱自己誇讚自己了不起！真是太狂了！

(中時電子報)