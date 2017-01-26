哭哭！娛樂大亨為正宮 不准小三回香港
澳門娛樂大亨洗米華（周焯華）2015年底與小三Mandy Lieu公開牽手，讓大老婆陳慧玲心死決定離婚，不過在洗米華頻頻討好攻勢下，陳慧玲離婚態度趨軟，日前港媒又爆料，洗米華為了安撫陳慧玲別離婚，乾脆下令禁止Mandy回香港，要她待在英國專心顧好一對兒女。
自陳慧玲鬆口願意離婚後，洗米華挽回攻勢不斷，期間多次與陳慧玲在公開聚會上曬恩愛，保證「周太永遠只有一個」，令陳慧玲也不禁心軟。日前港媒更爆料，洗米華為了挽回婚姻，下令小三Mandy不許回香港，以防再次觸怒陳慧玲，當然這決定也讓Mandy氣到跳腳。
但洗米華畢竟不是省油的燈，為了享齊人之福，選擇用金錢補償Mandy，去年送上一棟價值上億的豪宅，近日再送3億港幣，當成Mandy與一對子女在英國生活費，並允諾最少一個月去一次英國探望，果然成功安撫Mandy怒火。
(中時電子報)
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