歷博館帶你遊金門 文化年曆吸睛
金門文化園區自許為金門的「文化入口，觀光起點」，今年推出6週年紀念版「文化年曆」，帶領民眾和旅客從東半島悠遊金門，展開一趟富含文化、歷史氣息的知性之旅。
金門文化園區佔地十公頃，位於東半島金沙溪畔，與金龜山互映生輝；具有閩南特色的建築依山傍水，湖光山色，景致宜人。園區管理所所長盧根陣表示，博物館常態展示的六大主題，是金門重要文化窗口與觀光新地標，更是島東重要人文、生活和休憩場域。
盧根陣表示，文化園區秉持承先啟後和創新服務為團隊追求目標，建構成歷史民俗博物館、文創生活館和人文藝術館，期盼達成以文化、教育、觀光、創新和生活等多元化永續發展的目標。
盧根陣說，文化園區每年都會印製文化年曆，今年更推出6週年紀念版；每年年曆上的風獅爺都不同，今年以陽翟會山寺右後方風獅爺為主角；年曆內頁介紹歷博館的展出肉容；整張年曆折疊後可以成為一尊風獅爺，作為裝飾品。
除了年曆，文化園區還印製了「歷博館帶您遊金門」單張，帶領民眾和遊客走訪不同於西半島的金門好風景和「台灣好行」的路線，讓旅客有新鮮的選擇。
歷博館建議的3種一日遊行程，有「東北角古厝戰地一日遊」、「東北角一日遊」和「東北角洋樓風華一日遊」。讓旅客從東北角出發，用不同於一般旅遊的方式，走讀金門奧秘，感受一場知性之旅。
此外，迎接丁酉雞年，28日正月初一到2月11日元宵，歷史民俗博物館規劃了系列活動，包括初一傀儡戲、初二電音三太子風獅爺熱舞、初三尬輦大賽、闖燈謎等；期間還有「古今火砲傳奇展」、「金門歷代進士名人展」、「兩岸南明文化暨家廟族譜交流展」等。特別的是，文化園區將天天送出縣長獎，歡迎民眾春遊博物館。1060126
(中央社)
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