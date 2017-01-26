老五老號召志工送年菜 弱勢長輩喜圍爐

明天就是除夕團圓夜，財團法人老五老基金會今天號召全台近600名志工將新鮮現做的熱騰騰年菜送給1500位弱勢長輩，讓長輩提前歡欣圍爐過年。

老五老基金會已連續11年為獨老募集幸福年菜，從在地廚房並連結附近的醫院、社區發展協會、餐廳等，在年節前陸續開始備料，今天更號召全台近600名志工及150輛汽車，將新鮮現做的熱騰騰年菜送給1500位長輩，愛心遍及雙北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣等地，台中市長林佳龍也共襄盛舉，到山城贈送年菜到獨居長輩家中。

87歲的何爺爺為低收入戶獨居長輩，過去從事焊接工作，因熔鐵滴到右眼導致失明，加上年紀增長，行動日漸不便。今年第5次收到年菜的何爺爺表示，年底最期待的就是送年菜時間，看到這麼多人來到家中拜早年、換春聯，又帶一桌好料的來，真是非常開心。

今年台中市區年菜是由中國醫藥大學附設醫院臨床營養科協助製作，為北屯區及潭子區約130位獨居長者送上熱熱的幸福年菜。老五老基金會董事長林正介率領志工們協助盛裝、人龍接力方式傳送年菜上車，接著拜訪高齡93歲的吳奶奶。

吳奶奶經濟狀況欠佳，膝關節退化、行動不便，大多待在家中。原本和老伴兩人相依為命，去年老伴過世後，奶奶連說話的對象都沒有了，只能望著窗外看著人群經過，顯得特別孤單。小年夜志工送年菜到家中的陪伴，讓奶奶相當開心，擁有一桌好菜、還有一群志工的陪伴，讓奶奶露出許久不見的笑容。1060126

(中央社)