貓熊新鮮竹葉年夜飯 陸海關速驗送港

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一輛輛裝滿新鮮竹葉的拖車陸續拉進廣州火車東站的海關監管倉庫，廣州海關今天加快驗放這些特殊商品。因為這些竹葉將送到香港海洋公園，成為兩對貓熊的「年夜飯」。

中新社報導，竹葉供應商廣東森科園林綠化工程有限公司負責人表示，海關工作人員會在節假日加班為出口報關提供便利，保證供應給香港海洋公園竹葉的品質。

中國大陸送給香港的兩對貓熊是「安安」和「嘉嘉」、「樂樂」和「盈盈」。為保證牠們吃上新鮮的竹葉，廣州海關隸屬天河車站海關每週對送港竹葉進行3次驗放，節假日實行預約通關服務，確保「節日大餐」及時送到香港海洋公園。1060126

(中央社)