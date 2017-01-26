中國國民黨高雄市黨部主委黃柏霖猛吞生蛋賀歲謝「雞力」。（吳江泉翻攝）

中國國民黨高雄市黨部主委黃柏霖猛吞生蛋賀歲謝「雞力」。（吳江泉翻攝）

為感謝支持者並向市民拜年，國民黨高雄市黨部主委黃柏霖今(26)日在黨部新媒體團隊「設計」下拍攝賀歲短片，不僅有顛覆個人形象的搞笑演出，最後還阿莎力，生吞7顆雞蛋，感謝支持者過去一年的「激勵」。

黃柏霖接任主委後舉辦許多梯隊活動，力圖接軌社會、培育人才，近期推出的手機班等新媒體課程更是班班爆滿，叫好叫座。一再加開課程之外，也慢慢培養出對新媒體有興趣的團隊，從而有了拍賀歲片的構想。

這支賀歲片沒有大成本大製作，卻有活潑的創意和熱鬧氣氛，黃柏霖更充分配合、毫無扭捏。片頭除向市民拜年，黃柏霖也表示，新年充滿新契機，機會是留給準備好的人，國民黨不會耍心機、弄玄機、左右投機，更不會把仇恨對立當選票提款機，只會實在做該做的事，把握時機、掌握契機。他還說國民黨會以聞雞起舞的精神走過風雨，重生，再起。

黃柏霖唸台詞時，旁邊則有人扮布偶雞隨口白內容演出，做出金雞孵蛋、耍心機、左右投機等種種搞笑橋段。

影片最大亮點在黃柏霖請支持者「激勵」國民黨繼續前進時，團隊大玩「激勵」變「雞力」的同音梗，拿出裝有7顆生雞蛋的大碗，黃柏霖對這源自「洛基」的創意無所抗拒，當場阿莎力的吞下。

黃柏霖指出，這隻賀歲片雖是年輕團隊臨時規畫，器材道具也都很克難，但這是國民黨新的嘗試。國民黨現在很多作為都是從零開始，重新做起，希望社會各界在新的一年能給予更多指較和鼓勵。

市黨部賀歲影片正加緊後製作業，預計小年夜起在國民黨臉書、網站及新媒體通路全力推播。

(中時)