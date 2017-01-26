韓國版本《LOST檔案》！9位墜機倖存者在荒島生存的故事《Missing9荒島疑蹤》懸疑開播
韓國MBC電視台的最新電視劇《Missing9荒島疑蹤》，由鄭敬淏領軍，與白珍熙、崔泰俊、EXO成員燦烈、李善彬、吳正世等演員陣容共同演出，故事描述9位因墜機而來到無人島的人們，通過他們堅強的求生過程與倖存者證言一步步揭開未知的謎團。對於外界認為此劇是韓版的《LOST檔案》，導演則說明《Missing9荒島疑蹤》的主角們只是暫時墜落到無人的荒島上，若想解開謎底，主角們到荒島前所發生的事才是關鍵。
鄭敬淏飾演過氣K-POP大明星徐俊五，是已解散組合「Dreamers」的成員之一，生活型演藝人。雖然看不懂樂譜，但擁有音樂天賦，然而其卻對音樂沒有過多的熱情，而白珍熙是演徐俊五助理羅奉熙，發現無人島並救出徐俊五因為曾是海女而很會游泳與捕捉水產，是第一名生存者回到韓國。在劇中擔綱主角的鄭敬淏不擔心此劇碰上李英愛睽違14年的電視劇《師任堂，光的日記》，只希望《Missing9荒島疑蹤》能成為大家印象深刻的作品；另外，首次挑戰正規電視劇的EXO成員燦烈在劇中飾演老么，他也充滿信心地表示：「希望《Missing9荒島疑蹤》能與EXO的專輯銷量一樣好。」，《Missing9荒島疑蹤》韓國於1月18日起每周三、四首播，台灣由KKTV於1月19日起每周四、五晚上6點跟播。
※來源：KKTV
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關鍵字：Missing9荒島疑蹤
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