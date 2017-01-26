陳菊慰訪119勤務中心、鳳山區清潔隊感謝同仁辛勞
春節連續假期119勤務中心服務不打烊，高雄市長陳菊今( 26)日上午至119勤務中心慰問同仁平時救災救護辛勞，並發送新春小紅包慰勉同仁辛勞，感謝值勤同仁年節期間堅守崗位，提供24小時不間斷的服務。
隨後陳菊前往環保局北鳳山區清潔隊慰問清潔隊同仁辛勞，表達感謝並致贈雞年小紅包及水果禮盒，她說，農曆年節前後正是環保局最忙碌的時刻，感謝站在第一線的清潔隊夥伴。
陳菊說，環保局、工務局等市府團隊努力於登革熱防治工作，今年本土登革熱案例至今維持2例，相較去年案例數量減緩許多，此外，去年寒流造成永安彌陀地區大量石斑凍死，由環保局同仁全力投入清運魚屍，加上去年3次颱風造成市區2萬多棵樹木傾倒，亦由環保局動員清潔隊員迅速恢復市容的整潔，非常感謝清潔隊夥伴隨時站在第一線協助清理工作。
環保局提醒，1月27日(除夕)白天加強重點路線垃圾清運，夜間加強垃圾清運，1月28日至1月30日(農曆初一至初三)停止收運垃圾，請市民朋友把握1月27日（除夕）垃圾傾倒時間，暫停清運期間請勿任意丟棄垃圾及廚餘，以維護市容整潔。1月31日(初四)白天加強垃圾清運、夜間起恢復垃圾清運作業。
(中時)
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