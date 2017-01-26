創新慈善服務 公益傳播基金會協助宣傳
財團法人公益傳播基金會今天召開董事會，會中決議，將協助弱勢社會慈善機構透過大眾媒體的宣傳，讓社會大眾知道，而能獲得更多的社會資源。
由成霖集團董事長歐陽明擔任董事長的財團法人公益傳播基金會，於去年11月間正式成立，今天召開董事會議，包括擔任基金會董事的中央通訊社董事長陳國祥等人出席。
基金會執行長唐平榮指出，公益傳播基金會不同於一般的社會福利機構，而是以創新的方式做公益，協助一些位於偏鄉或知名度低、較少獲得社會資源的社福團體，能夠透過基金會的協助，在大眾媒體曝光，而能讓社會大眾了解，並得到社會資源的挹注。
唐平榮表示，成霖集團以製造水龍頭聞名亞洲，董事長歐陽明有感於小時候台灣守望相助的風氣興盛，但現在社會風氣已改變，所以希望透過公益傳播基金會的成立找回以前台灣守望相助的精神。
台灣有很多知名社會公益團體，但有不少默默在偏鄉服務，卻得不到社會資源投入的團體，唐平榮說，基金會成立的目的，就是提供資源以微電影、新聞報導或舉辦活動等方式，協助這些公益團體打開知名度，讓更多社會大眾可以看到他們，並得到更多人給予關注，2月16日起基金會將在全台舉辦10場研討會，以廣為周知。
陳國祥也提供建議說，要幫忙這些較弱勢的公益團體，報導的內容要有溫度、感染力，也希望有需要的社會團體能夠提供更多資訊給基金會，讓基金會可以發現這些弱勢社會團體，進而提供協助。1060126
(中央社)
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