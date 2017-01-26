媳婦為何煩惱回婆家過年 呂秋遠幫解答

春節將至，但許多男性不懂為何另一半排斥回婆家過年，律師呂秋遠今天提出解答，包括與公婆相處、被迫拜年、見不熟親戚、很難回長輩話。

農曆春節雖是一家團圓的好日子，對許多已婚女性來說，心情卻大不相同。律師呂秋遠今天在臉書發文表示，有一名家庭主婦網友提到，老公不懂為什麼她這麼排斥回婆家過年，但老公會看呂秋遠的文章，希望呂秋遠能幫她把煩惱告訴老公。

呂秋遠因此列出10大解答，希望讓男性知道配偶的煩惱，包括沒錢給紅包，畢竟過年是很花錢的，光紅包就不知道要多少，尤其沒有孩子的夫妻就是很慘，只有捐血，無法吸血，另外傳統家庭都會準備很多年菜，但往往初一至初五菜色都差不多，最後不斷迴圈累積到最後，全部都進了廚餘桶。

在春節期間，親友相處也是一大煩惱。呂秋遠表示，突然多出這麼多天的連續假期，可能也不知道到底要跟老公說什麼，另外還要跟公婆相處、去見不熟親戚等，尤其當長輩盤問過去一年情況，可能讓媳婦很難回上話。

呂秋遠表示，過年期間常被迫要拜年，重複不斷的恭喜發財新年好，除夕一定要在婆家、初一要拜年、初二要回娘家，這5天就是跟著傳統走，出門就是人擠人，待在家裡只能相看兩討厭，年假搞得比平常還累，而且從婆家、娘家到回家常是永無止境的塞車，而且明年還要再一次。

到底「要不要過年？」呂秋遠認為，過年是個讓大家團聚的日子，當然很好，但是，可不可以從自己做起，逐漸改變屬於自己的年？1060126

(中央社)