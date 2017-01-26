女警「聞雞起舞」高鐵左營站示範防身舞。（吳江泉翻攝）

女警「聞雞起舞」高鐵左營站示範防身舞。（吳江泉翻攝）

女警「聞雞起舞」高鐵左營站示範防身舞。（吳江泉翻攝）

農曆新年即將熱鬧展開，不管是返鄉團圓還是闔家大小出門逛街，就怕遇上扒手和不速之客，高雄市警察局婦幼警察隊安排春節假期的前一天，在高鐵左營站大廳舉辦舞蹈快閃演出。他們將防身術融入舞蹈，以嘻哈方式呈現女警同仁的防身術專業與活力，吸引過往旅客駐足欣賞，為即將到來的春節氣息加溫，更增添新年的喜氣與歡樂。

高鐵左營站表示，婦幼警察隊於去年成立「優莉女警快閃團」，將防身術轉變成淺顯易懂的舞蹈形式，希望藉此呼籲民眾一起加入防身術學習行列，以強化自我防衛能力。這次女警們親自上場，參加高鐵「藝」起來活動，除了讓旅客可以欣賞一場熱鬧的舞蹈藝術饗宴之外，也提醒民眾年節期間要注意安全，迴避危險情境，預防被害發生。

現場活動以「行動劇」開場，一名女子遭陌生歹徒趁其不備竊走其提袋，被害女子大喊抓賊，現場剛好有婦幼警察隊女警經過，當場擒住竊嫌，順勢一個拋摔將竊賊制伏，場面逼真贏得旅客拍手叫好，接著由「優莉女警快閃舞蹈團」接力演出，她們以嘻哈舞蹈方式演繹人體十大要害反擊要領，並搭配動感十足的流行音樂節奏，加上柔軟又確實的防身動作，一首熱舞下來，女警們汗水狂飆，打趣說這不只是剛柔並濟的防身舞，更是深具特色的瘦身健身舞。

高雄市警察局婦幼警察隊隊長陳玲君表示，此次透過防身舞快閃表演，呼籲民眾加入學習防身術行列，也希望透過熱情洋溢的舞蹈傳遞給高鐵過往旅客，可以增進社會人群對彼此的關懷，進而提升社會善良風氣，希望帶給高鐵旅客一場難忘的藝文饗宴。

高鐵左營站孫作強站長表示，台灣高鐵希望透過這項極富意義的活動、寓教於樂，帶給旅客不一樣的年節氛圍，透過「優莉女警快閃舞蹈團」的示範演出，讓旅客親身感受高鐵的用心，體驗充滿驚喜與感動的高鐵之旅。

(中時)