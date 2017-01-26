新北精障女半夜走失 新化暖警助過年團圓
53歲蔣姓精神障礙女子24日傍晚，在家人未注意下，從住家新店區新生街步行超過半小時的路程，在新店區安康路2段獨自坐在路旁，民眾發現有異，立即報警。轄區新店分局安康派出所據報前往處理，發現該名精神障礙女子身上無攜帶任何證件，也無法表達身分和住處，找不到回家的路，為保護其安全，警方遂依規定通報社會局，協助將該名女子暫時安置在板橋新翔護理之家，等待家屬指認。
而遠在300公里外的台南新化警分局新化派出所素有尋人高手之稱警員吳孟宇，得知該案後，一心想幫助該女子過年返家團圓，立即展開協尋比對，犧牲睡眠花了一整夜時間，終於在25日半夜，比對出與該名女子特徵相符的對象，遂立即通知該名女子家屬。
當吳員25日半夜2點聯繫上家屬時，87歲父親還一臉茫然，完全不清楚警方在說什麼，明明晚餐時還看見女兒，怎麼現被社會局安置，當去房間確認後，才驚覺警方所說都是事實，心急如焚，說什麼也要立即從新店趕往板橋，確認蔣女的身分。
當父親趕到板橋新翔護理之家，並確認是自己女兒時，相擁而泣，深深感謝警方在過年前夕，讓女兒順利找到回家的路，與家人團聚，現場情景令人為之動容。
新化警分局表示，業務單位老人福利推動聯盟於87年開始推出第一批預防走失愛心手鍊的申請服務，至今已提供超過20,000人申請，呼籲家中若有失智老人、智障者、精神病患及有走失之虞者，均能向在地的鄉鎮市區公所或縣市政府社會局及勞動處提出申請，避免家人一旦出門，而忘了回家的路。
(中時)
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