春運啟動 林全視察陸空交通樞紐

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行政院長林全（右二）26日前往高公局交控中心，了解春節國道疏運計畫並慰問值班人員。（黃世麒攝）

行政院長林全（左二）26日前往松山機場，了解國內離島航線疏運計畫，並前往聯合候補區向返鄉民眾致意。（黃世麒攝）

行政院長林全（前排左二）26日與交通部長賀陳旦（前排右二）前往台北車站，了解台鐵春節疏運計畫。（黃世麒攝）

行政院長林全（前排中）26日與內政部長葉俊榮（右一）前往台北車站，了解台鐵春節疏運計畫，並到鐵路警察局台北車站分駐所慰問、致贈加菜金給春節留守值勤員警。（黃世麒攝）

面對春節6天連假，行政院長林全、交通部長賀陳旦26日視察高公局、松山機場及台北車站等重要交通樞紐單位，聽取春節疏運簡報，並致贈春節加菜金給留守值勤人員，慰問並預祝新年快樂。

(中時)