再狡猾，也逃不出巡佐的資深經驗

郭姓男子再狡猾，也逃不出巡佐的資深經驗。（吳工泉翻攝）

高市警苓雅分局成功路派出所巡邏警網巡佐鍾玉光、警員董啟安巡邏時，發現35歲郭姓男子騎乘重機車未戴安全帽，且看見警方時即鑽進巷弄躲避，行徑可疑更加引起警方注意，巡佐鍾玉光立刻驅車向前攔查，鍾巡佐瞄了一下資料詢問：「毒品人口嗎？還有沒有在使用啊？」，郭男回應，沒有沒有，都固定有在驗尿啦！，警方仍在郭男機車置物箱內及手機殼內共查獲安非他命3小包毛重8.45公克依毒品危害防制條例送辦。

有毒品、竊盜等前科郭男還假裝沒事，同意警方查看車廂、口袋，惟狡猾的郭嫌難掩緊張情緒，不斷轉移話題和晃動。資深鍾巡佐直覺案情不單純，最終在機車前置物箱的層層垃圾之下，發現包裝完整的安非他命一整盒。

「請線上警組支援！查獲安非他命！」巡佐鍾玉光透過無線電請求。郭嫌見事態敗露，態度立馬轉變不悅，惟證據確鑿郭嫌也無從辯解，經過員警仔細搜身後，又發現郭嫌的手機殼內有另外1包藏匿的安非他命，總共查獲安非他命3包〈毛重8.45公克〉依毒品危害防制條例送辦。

(中時)