總統府同意馬英九2月赴美
有關馬前總統於本月18日向總統府提出，將於2月28日至3月11日赴美國紐約、波士頓及華盛頓等地申請案，總統府同意申請。
總統府表示，經過本案專案小組依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」，研提審核評估意見後呈總統核定，同意本項出境申請。總統府已在稍早專人將相關核定資料送交馬前總統辦公室。
黃重諺說，馬前總統這次的參訪地點在美國，機密保護的風險，屬於在可以控制的範圍內；維安部署上，經過評估，目前並沒有維安上的預警情資，政府與美方也有合作機制，維安風險程度低。另外，馬前總統辦公室提出的相關審核資訊，也都符合規定。政府及相關部門也會對馬前總統的訪問行程，提供必要之協助。
黃重諺說，審核馬前總統出訪的專案小組成員包括府內代理秘書長及各相關處室長官。
(中時)
關鍵字：馬英九
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