基本工資調漲 春節期間時薪266元起跳

春節將至，批發零售、餐飲住宿業及休閒娛樂業正值旺季，帶動工讀生人力需求，勞工局特別提醒各事業單位，106年1月1日起法定時薪為133元，如果時薪工讀生在1月27日至30日期間工作（即除夕到初三），時薪至少應達266元，為守護工讀生權益，勞工局規劃進行寒假工讀生專案檢查，確保事業單位遵守法令規定。

高市勞工局局長鄭素玲指出，事業單位往往以為「PT工讀生任期短，沒有那麼多法令限制」，但實際上工讀生的權益和正職勞工一樣，如果事業單位僱用人數達5人以上，工讀生到職時，就應為工讀生投保勞健保。

目前時薪基本工資標準為133元，逢國定假日應加倍給薪，至少每小時266元起跳；另外，若工讀生單日排班超過8小時、單週排班超過40小時，性質上都屬於加班，與正職勞工一樣，都必須以前2個小時計給4/3倍時薪、2個小時以上計給5/3倍時薪；如果一週內工作6天，第6天的加班費除須加乘外，工作1~4小時內以4小時計，5~8小時以8小時計，9~12小時以12小時計，而第7天務必要讓工讀生休息，以免違法，此外，雖然春節期間繁忙，雇主仍應注意，不可使工讀生單日工作超過12小時。

去(105)年底經媒體披露，中山大學週邊美食商圈有違反勞基法情事，勞工局於接獲訊息後立即前往檢查，發現多家事業單位違法，如安喬欣業公司（25TOGO）、典藏駁二餐廳、尚賀茶飲（迷克夏駁二店）、台灣吉而好公司（趣活cheer for）均讓工讀生於10月10日國慶日、10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰紀念日及11月12日國父誕辰紀念日等國定假日出勤卻未加倍給薪；另外，熊定食未置備勞工出勤紀錄、典藏駁二餐廳發給加班費未按法定倍率加乘，均將處以罰鍰並依法公布於勞工局網站的「公告違法事業單位專區」。

(中時)