圖輯》春運啟動 返鄉民眾離情依依

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6天的春節連假27日開始，台北車站26日傍晚湧現返鄉人潮；1對男女在車站大廳相擁，依依不捨。（黃世麒攝）

民眾拉著行李箱，攜家帶眷返鄉過年。（黃世麒攝）

銀行的ATM在26日傍晚起出現排隊領鈔人龍。（黃世麒攝）

1位民眾趁著候車空檔，坐在車站大廳吃台鐵便當，填飽肚子再上路。（黃世麒攝）

6天的春節連假27日開始，台北車站26日傍晚湧現返鄉人潮；1對男女在車站大廳相擁，依依不捨。

(中時)