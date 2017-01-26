高榮台南分院唯一 鄭育容醫師帶領全院抗菌

高榮台南分院感染科鄭育容醫師（右），頗受院長王志龍（左）器重。（黃文博翻攝）

「鄭醫師，這病患肺炎已經治療一個禮拜了，還是燒個不停，痰都長抗藥的鮑氏不動桿菌，還有什麼抗生素可以用嗎？」胸腔科的蕭承愷醫師急忙追著感染科鄭育容醫師跑。只見鄭醫師一下跟感控護理師討論群聚案件的處理，一下奔走於病房視察病人與環境，一下又跟主治醫師們討論治療多重抗藥性菌株的治療。這樣每天馬不停蹄地和頑強細菌對抗的場景，幾乎每天都在醫院上演著。

雖然高榮台南分院為五百床的地區醫院，病人病況複雜度或許不如醫學中心，但作為院內唯一的感染科醫師，鄭育容不喊累、不說苦，把對抗頑強細菌當作是她的使命。鄭育容醫師展現滿滿地自信說「如果會診沒用，就不會找我，那是臨床對我的肯定，也是對感染科的肯定。」

畢業於慈濟大學醫學系的鄭育容醫師，之所以選擇走在較冷門的感染醫學科上，是深受母親篤信佛學影響。從小耳濡目染，對佛法亦稍有涉略的鄭育容說，曾見佛經記載小三災，其中一項瘟疫便與感染科所學息息相關，回顧歷史上造成人類大量死亡，也皆因傳染病所造成。小至個人僅僅只是感冒發燒，也可能因為病情急轉直下，撒手人寰。

鄭育容醫師表示，臨床上，常常聽到因感染快速帶走生命的遺憾，她說，十餘年前來勢洶洶的SARS奪取上百條人命，相信大家仍然記憶猶新。鄭育容期許自己藉由落實感染防治與管制，將傳染病的危害降至最低。

鄭育容醫師表示，許多民眾並不清楚什麼疾病可以就診感染科。「其實，任何的感染疾病，像是細菌、黴菌、病毒、寄生蟲等，都是屬於感染科的照顧範圍」她說，像是感冒、發燒、傷口發炎、泌尿道感染等，很適合由感染科醫師看診，因為感染科醫師可以適當使用抗生素進行治療，減少細菌產生抗藥性機率。

她說，曾經有位年紀輕輕身強體健的上班族，因為發燒、喘，到急診就醫，發現感染肺炎而入住加護病房；之後，卻又感染了另一波肺炎。攻擊他的細菌，是人稱「加護病房殺手」的超級細菌「多重抗藥性鮑氏不動桿菌」。他與細菌搏鬥了近三週，才順利逃過死亡劫難。

王志龍院長稱，個子嬌小但溫柔婉約的鄭育容醫師是全院的保命醫師，除了負責住院病人感染控制外，也要忙於醫院感染防治的教學課程，降低醫護同仁被感染的機會。他說，細菌，小到讓我們看不見，卻總是來得快又無常；在我們還沒反應過來之際，細菌感染，可能會永遠帶走我們親愛的家人或朋友。

(中時)