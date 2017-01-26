迎接鄉親回家過年，金門機場喜洋洋

陳福海縣長在金門機場入境大廳，迎接鄉親回家過年。（李金生攝）

尚義機場航廈大廳張燈結綵，還有正義國小表演「跳鼓陣」。（李金生攝）

金門縣長陳福海（中）與金門航空站主任洪念慈（右）一起迎接鄉親。（李金生攝）

立委楊鎮浯（右）陪同行政院長林全巡視春運作業。（楊鎮浯立委辦公室提供）

立委楊鎮浯（中）到松山機場關心春運，鄉親熱情加油打氣。（楊鎮浯立委辦公室提供）

迎接旅台鄉親回家過年，金門縣長陳福海、立委楊鎮浯與金門航空站主任洪念慈今（26）日在尚義機場入境大廳發放福袋、花燈和雞年可愛布偶，現場吉祥話說不停，洋溢新春歡欣氣氛。

縣府與金門航空站聯合舉辦「雞年慶團圓，返鄉過好年」溫馨活動，特別於尚義機場航廈到站大廳安排2天展演活動。 今日上午10~12時正義國小表演「跳鼓陣」，下午2~4時則有原住民聲樂家胡待明老師聲樂演唱；明天上午10~12時由金門高中熱舞社表演「金舞門」，下午2~4時再由古城國小表演「祥獅獻瑞」。

返鄉旅客看到航站大廈張燈結綵，一幅喜洋洋的熱鬧畫面，都開心表示：「回家真好！」還有小朋友祝福陳福海縣長「雞年大吉大利」、「新年行大運」，連續說了5句吉祥話，讓縣府官員和鄉親聽了好高興，也給他熱情的掌聲，笑呵呵稱讚這位小朋友可以好好栽培，長大後到縣府服務鄉親。

立委楊鎮浯的春運服務團隊已進駐台、金機場，今天上午也陪同行政院長林全到松山機場關心疏運作業，期待在各相關單位齊心協力下，讓鄉親順利回家過年。

(中時)