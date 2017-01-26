春節6天連假 阿里山沿線加強接駁疏運遊客
農曆春節6天連續假期，阿里山國家風景區管理處為紓解奮起湖、阿里山區的交通，提供石棹至奮起湖、阿里山森林遊樂區2線免費接駁車，並在石棹至奮起湖路段採單向行車管制，阿里山公路沿線加強取締違規停車、攤販及交通管制。
阿管處表示，為紓解奮起湖及阿里山森林遊樂區停車空間不足，易導致壅塞情形，該處與嘉義林管處提供2線免費接駁專車服務，請遊客多加利用。
石棹至奮起湖接駁線在石棹（台18線61.5km樂野服務區）至奮起湖（第三停車場）線，期間為1月29日（初二）至1月31日（初四），上午9點至下午5點，雙向對開。
阿里山森林遊樂區接駁線在台18線89K-95K間至阿里山森林遊樂區線，期間為1月28日（初一）至2月1日（初五），上午8點至下午5點。
阿管處表示，石棹至奮起湖採單向行車管制，去程由台18線63.6k經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道；春節期間警政、監理單位加強交通疏導、取締違規停車及流動攤販；相關資訊可查詢阿里山國家風景區管理處網頁。
(中時)
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