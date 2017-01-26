警破運動簽賭站 營業額近億
28歲綽號「蕭傑」的林姓男子，2016年5月開始經營「泰金」地下運動簽賭網，將電腦主機架設在北市萬大路某民宅，為免被抓林藏身幕後，指使張姓、曾姓等同夥，分別開設不同的網站介面，由他們負責第一線經營，林則躲在幕後收牌、操控，1年多來進出的對賭金額高達9500多萬元。
北市刑大偵三隊隊長廖韋勝指出，警方日前在新北市永和區，循線破獲林嫌手下的「AX運動網」，逮捕張姓負責人，經追查通聯、比對下單紀錄，日前鎖定幕後主導的林嫌，春節期間執行「安城掃賭」專案，前往信義、大同各區，逮捕林嫌和3名同夥，查扣該集團的簽單、帳戶及電腦主機，全案偵訊後，依賭博罪將眾人移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。