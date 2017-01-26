警破運動簽賭站 營業額近億

林嫌經營的運彩賭博網站，還以NBA球星柯瑞當封面。（陳鴻偉翻攝）

林嫌網站1年多來，進出對賭金額超過9500多萬元。（陳鴻偉翻攝）

28歲綽號「蕭傑」的林姓男子，2016年5月開始經營「泰金」地下運動簽賭網，將電腦主機架設在北市萬大路某民宅，為免被抓林藏身幕後，指使張姓、曾姓等同夥，分別開設不同的網站介面，由他們負責第一線經營，林則躲在幕後收牌、操控，1年多來進出的對賭金額高達9500多萬元。

北市刑大偵三隊隊長廖韋勝指出，警方日前在新北市永和區，循線破獲林嫌手下的「AX運動網」，逮捕張姓負責人，經追查通聯、比對下單紀錄，日前鎖定幕後主導的林嫌，春節期間執行「安城掃賭」專案，前往信義、大同各區，逮捕林嫌和3名同夥，查扣該集團的簽單、帳戶及電腦主機，全案偵訊後，依賭博罪將眾人移送法辦。

(中時)