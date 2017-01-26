慈濟拜經祈福 邀民眾走春

農曆春節將至，慈濟基金會今天表示，全台道場在春節期間推出各式活動，例如拜經祈福、集福卡闖關送食譜、吊飾DIY、年味蔬食街等，邀民眾感受新春。

慈濟基金會表示，農曆初一到初八(1月28日至2月4日)，全球連線靜思精舍，由常住師父帶領拜經，為世界祈福，並祈願「新年、心平安」，台灣社區道場也特別安排「迎新春、過心年」活動，歡迎民眾在春節假期前往各會所，感受新春祝福。

各會所在新春期間安排許多活動，例如新竹靜思堂在初一舉辦「集福卡分站闖關送食譜(500份送完為止）」，清水靜思堂在初一舉辦「溫馨家聚燈籠製作」，后里聯絡處在初一舉辦年味蔬食街，台南靜思堂在初一至初三舉辦花道和吊飾DIY等活動，彰化靜思堂在初五舉辦「惜福愛物」活動等。

慈濟基金會表示，期許人人透過新春共修，感受清淨無染如蓮華，啟發慈悲喜捨之心，祈願「慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家」，而農曆新年新春共修，各道場共修時間視其安排而定，各社區會眾可洽慈濟會所或上各區臉書粉絲專頁查詢。1060126

(中央社)