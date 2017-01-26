慈濟拜經祈福 邀民眾走春
農曆春節將至，慈濟基金會今天表示，全台道場在春節期間推出各式活動，例如拜經祈福、集福卡闖關送食譜、吊飾DIY、年味蔬食街等，邀民眾感受新春。
慈濟基金會表示，農曆初一到初八(1月28日至2月4日)，全球連線靜思精舍，由常住師父帶領拜經，為世界祈福，並祈願「新年、心平安」，台灣社區道場也特別安排「迎新春、過心年」活動，歡迎民眾在春節假期前往各會所，感受新春祝福。
各會所在新春期間安排許多活動，例如新竹靜思堂在初一舉辦「集福卡分站闖關送食譜(500份送完為止）」，清水靜思堂在初一舉辦「溫馨家聚燈籠製作」，后里聯絡處在初一舉辦年味蔬食街，台南靜思堂在初一至初三舉辦花道和吊飾DIY等活動，彰化靜思堂在初五舉辦「惜福愛物」活動等。
慈濟基金會表示，期許人人透過新春共修，感受清淨無染如蓮華，啟發慈悲喜捨之心，祈願「慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家」，而農曆新年新春共修，各道場共修時間視其安排而定，各社區會眾可洽慈濟會所或上各區臉書粉絲專頁查詢。1060126
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。