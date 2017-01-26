守前線缺席年夜飯 總統籲國人謝國軍

總統蔡英文今天走訪馬祖慰勉國軍時表示，為了讓所有國人都能平安團圓，前線的國軍弟兄姊妹們缺席了自己家裡的年夜飯，請大家跟她一起，向新年期間辛苦留守的國軍說聲謝謝。

蔡總統今天在國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長馮世寬及參謀總長邱國正等人陪同下，先後前往視導陸軍南竿守備大隊混砲連及步兵連步3排等單位，頒發慰問金並與官兵合影留念。

蔡總統晚間透過臉書（facebook）貼文指出，過年的時候，為了讓所有國人都能平安團圓，前線的國軍弟兄姊妹們缺席了自己家裡的年夜飯。

蔡總統說，今天，她到馬祖前線，為堅守崗位的國軍打氣，也要請大家跟她一起，向新年期間，辛苦留守的國軍弟兄姊妹們，說一聲謝謝。1060126

(中央社)