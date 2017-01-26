道瓊突破2萬點激勵 港股登3個月高點

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香港股市今天在美股道瓊指數衝破2萬點關卡激勵下，連續第4天走高，收盤登上3個月高點。

此外，美元匯價走軟緩解香港資本外流的疑慮，有助提振市場投資人心理。在美國總統川普的保護主義立場衝擊下，美元指數已挫至7週低點。

港股恆生指數收盤漲1.4%，來到23374.17點，創下3週來最大單日漲幅，恆指本週迄今計漲2.1%，開年以來累漲6.2%。恆生國企指數收盤漲1.2%，來到9854.36點。

美股道瓊工業指數昨天在財報消息和川普總統諸多拚經濟措施帶動下，突破2萬點大關。

港股各類股今天走高，其中科技類股指數上漲1.8%，漲幅居冠。

農曆新年假期來臨，港股明天上午開市，然後休市至1月31日。2月1日恢復交易。1060126

(中央社)