澎花嶼老婦疑中風 海空聯手救援後送

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我要評比

澎湖花嶼離島一名81歲劉姓老婦人疑似中風，海巡獲報馳赴救援，但因海面風浪過大，無法在海上接駁，最後出動空勤隊直升機直接後送至高雄長庚，讓家屬非常感謝。

澎湖海巡隊指出，今天近中午時接獲衛生所通報指出，澎湖望安花嶼離島劉姓老婦人疑似中風，請求護送至馬公就醫。

海巡隊與漁船嘗試在海上接駁，但因海面風浪太大，顧及人員安全，評估不宜進行海上接駁。

澎湖海巡隊啟動緊急救護機制，透過立委楊曜台北辦公室向空勤隊申請直升機，在下午3時由直升機直接護送至高雄作進一步治療，讓家屬非常感謝。1060126

(中央社)