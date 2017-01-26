原保地禁伐補償金撥付 族人安心過好年
首波「105年度原住民保留地禁伐補償金」已於年前完成發放，高雄市約有933人受補償，族人將在土地正義政策受惠下安心過好年。
高市府原民會表示，「原住民保留地禁伐補償實施辦法」甫於去(105)年7月1日起實施，經族人與原民會及區公所通力配合下，終於趕在年前辦理撥付。高雄市原住民保留地禁伐補償共計1177.56公頃，核撥金額計新台幣2,355萬1,200元整，除了落實原住民族與其土地獨特關係政策主張外，對於大高雄地區的水源涵養、水土保持、綠化環境、自然生態保育也具實質意義。
原民會說，這次補償金撥付共有933位族人受惠，而106年度起補償金將從每公頃補償2萬元提高至3萬元整，凡族人的土地達面積達0.1公頃以上及經主管機關劃定為禁伐區域，符合申請要件者，即可至土地所在地區公所申請，受理期限自即日起至4月30日止，6月至9月則須配合公所及地方政府理現場勘查，原民會提醒族人儘早提出，以免向偶。
原民會也將於年節後，與各區公所密集至各部落辦理說明會，使族人了解「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」等相關資訊及法令，並不定期舉辦造林技術研習，加強原住民保留地禁伐補償業務主辦人員及臨時人員，熟稔受理申請案審查專業知能，及服務理念、熟諳基本法令觀念、素養與為民服務，以利受理族人之申請。
(中時)
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