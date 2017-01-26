高通通及高雄熊攜手 向高市議長康裕成拜早年

高雄市議長康裕成（中）拜早年。（吳江泉翻攝）

迎接金雞年，最受高雄市民歡迎的吉祥物「高通通」及「高雄熊」，連袂來議會向議長康裕成拜早年；為感謝高通通及高雄熊去年代言農業及觀光產業的辛勞，康議長特別犒賞他們倆一個小紅包，希望他們在金雞年繼續為高雄產業打拚。

高通通及高雄熊也陪著康議長向全體市民賀年，一起祝福市民「金雞如意，大吉大利」，高通通及高雄熊拱手拜年的可愛模樣也逗得康議長笑開懷！

(中時)