春節返鄉人潮多 警籲注意自身財物安全

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農曆春節到來，大批旅客返鄉過年及外出旅遊；鐵路警察局台中分局豐原派出所為維護旅客安全，實施平交道暨預防犯罪宣導！（陳世宗翻攝）

農曆春節到來，大批旅客返鄉過年及外出旅遊，鐵路警察局台中分局豐原派出所為維護旅客安全，於19日24時起展開「106年加強春節期間安全維護」工作，期盼新年新氣象，人人平安順暢；提醒返家的旅客，因車站及列車上人潮眾多，易發生推擠情形，乘車務必注意隨身攜帶物品，貴重財物務必貼身保管，以防人潮擁擠時遭扒竊。

今年農曆春節假期自01月27日至02月01日止為期六天，預估自今日26日起搭乘台鐵列車的旅客將倍增，為維護交通安全，鐵路警察將加強護車勤務並將闖越平交道、闖紅燈等惡性違規列為取締重點，且因應道路交通管理處罰條例修正，闖越平交道罰鍰已提高至新臺幣9萬元罰鍰。

鐵路警察局台中分局豐原派出所所長余遠庭提醒用路人，於行經鐵路平交道時務必放慢車速、注意前後車距及號誌，「多一分小心；少一分遺憾」。

余遠庭於26日11時至12時結合台鐵豐原車站站方一同實施平交道暨預防犯罪宣導，同時由台鐵豐原站賴站長昌正及鐵路警察局台中分局豐原派出所警員發放宣導品，以加強春節防搶、防竊及交通安全觀念。

(中時)