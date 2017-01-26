法性寶林文教基金會 今又在楠西捐助

法性寶林文教基金會今又在楠西捐助，由區長蕭泰華（右二）代表接受。（黃文博翻攝）

位於台南楠西區楠西里的法性寶林文教基金會，長期以來均本著「菩薩精神、善業長存」的信念，踐行社會賑助的初衷長期從事弱勢關懷的慈善工作，勵行款項捐輸、物資濟貧的義舉善行，近日對楠西區善行，令人動容。

楠西區公所細數法性寶林義行如下：捐款讚助楠西區楠西里社區發展協會關懷據點提供共餐費用、捐助現金作為耆老歡度中秋佳節的加菜金、捐款讚助楠西區楠西里社區發展協會關懷據點準備臘八粥2000份供地方民眾共享。

今日再送善款至楠西區公所，贊助新台幣伍萬元給予楠西區行善團作為救助經費，該筆捐贈款項由法性寶林文教基金會總會長至欣總會長及安勻師姐代表頒贈，由楠西區公所區長兼行善團團長蕭區長泰華親自受領，捐款儀式於楠西區公所舉行，場面熱絡而歡欣。

法性寶林文教基金會總會長至欣師姐表示，該基金會參與弱勢關護、人道協助具體實踐菩薩悲憫情懷，由於本區行善團團務運作正向積極，頗受各地慈善團體的讚賞與肯定，濟助物資紛湧而至，為了使公所行善團更有能量幫助更多需要關懷弱勢家庭，擇於春節前夕捐助現款作為楠西區行善團救助金，並藉此拋磚引玉期盼更多善款湧入，讓行善團能受益更多需關懷的民眾，共同歡度佳節。

楠西區公所區長蕭泰華表示，感謝法性寶林文教基金會積極參與社區發展協會關懷據點關懷長者共餐及關懷活動，對本區行善團更是多次捐款挹注救助金以實際行動關懷弱勢及經濟陷困民眾，在春節前夕再度捐款更具意義。

(中時)