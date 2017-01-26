春節連假 各地元宵燈會串連拚場
春節連假明天開始，各地元宵燈會與活動卻已陸續展開，較大型者如花蓮太平洋燈會、南投燈會搶先於21日開幕，接著是高雄燈會藝術節，將在大年初三、30日登場。連假過後則有台北燈節、中台灣燈會，分別於2月4日、5日點燈；壓軸的是台灣燈會，元宵節當天（2月11日）在雲林揭幕。可說是全台串連，相互拚場！
南投燈會號稱台灣第一燈，主燈是高16公尺、寬8公尺的雄雞，21日率先點亮。除了色彩艷麗，還有360度旋轉底座可配合音樂律動，加上四周彩霧繚繞，顯得氣勢磅礡。
高雄燈會相當盛大，主展區在愛河兩岸，布置成五區，各式各樣造型燈多達百餘座，民眾還可搭乘愛之船、貢多拉遊愛河。主辦單位還規劃「大港西灣絕美花火秀」，將在西子灣、旗津長達1000多公尺的防波堤施放高空煙火。
過完年台北燈節上場，位於中華路周遭的北門、西本願寺、中山堂等處，身長10公尺的主角「小奇雞」安座於紅樓廣場。還有不少以各種蛋來命名的燈區，如彩蛋區、蛋黃區、紅蛋區及蛋白區等；中山堂、北門還有光雕藝術，2月11日元宵當天會有花車遊行。
今年觀光局主辦的台灣燈會移至雲林縣，分為虎尾主燈區和北港燈區，主燈區位於高鐵雲林站前至農博館生態園區，除有主燈「鳳凰來儀」，連同副燈與其他燈區共有30種主題燈，如客家主題燈區、原住民族燈區、新住民主題燈區、農村再生藝術燈區、友好城市燈區、偶戲春秋燈區、繽紛雲林20鄉鎮燈區等。免費小提燈每天下午3點開始發放，送完為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。