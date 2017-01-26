春節連假 各地元宵燈會串連拚場

南投燈會率先於21日登場。（中時資料照／廖志晃攝）

高雄燈會藝術節將施放壯觀的高空煙火。（中時資料照／柯宗緯攝）

今年台灣燈會在雲林舉行，圖為主燈「鳳凰來儀」。（觀光局提供）

春節連假明天開始，各地元宵燈會與活動卻已陸續展開，較大型者如花蓮太平洋燈會、南投燈會搶先於21日開幕，接著是高雄燈會藝術節，將在大年初三、30日登場。連假過後則有台北燈節、中台灣燈會，分別於2月4日、5日點燈；壓軸的是台灣燈會，元宵節當天（2月11日）在雲林揭幕。可說是全台串連，相互拚場！

南投燈會號稱台灣第一燈，主燈是高16公尺、寬8公尺的雄雞，21日率先點亮。除了色彩艷麗，還有360度旋轉底座可配合音樂律動，加上四周彩霧繚繞，顯得氣勢磅礡。

高雄燈會相當盛大，主展區在愛河兩岸，布置成五區，各式各樣造型燈多達百餘座，民眾還可搭乘愛之船、貢多拉遊愛河。主辦單位還規劃「大港西灣絕美花火秀」，將在西子灣、旗津長達1000多公尺的防波堤施放高空煙火。

過完年台北燈節上場，位於中華路周遭的北門、西本願寺、中山堂等處，身長10公尺的主角「小奇雞」安座於紅樓廣場。還有不少以各種蛋來命名的燈區，如彩蛋區、蛋黃區、紅蛋區及蛋白區等；中山堂、北門還有光雕藝術，2月11日元宵當天會有花車遊行。

今年觀光局主辦的台灣燈會移至雲林縣，分為虎尾主燈區和北港燈區，主燈區位於高鐵雲林站前至農博館生態園區，除有主燈「鳳凰來儀」，連同副燈與其他燈區共有30種主題燈，如客家主題燈區、原住民族燈區、新住民主題燈區、農村再生藝術燈區、友好城市燈區、偶戲春秋燈區、繽紛雲林20鄉鎮燈區等。免費小提燈每天下午3點開始發放，送完為止。

(中時)