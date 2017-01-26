「銀響力」團隊發威 造型氣球DIY玩出新技能

「銀響力」團隊造型氣球DIY玩出第二技能。（吳江泉攝）

「童玩阿伯」潘錫華分享經驗與技術。（吳江泉攝）

年節將近，折個造型氣球不僅可以裝飾會場，也能當兒孫偶像自娛娛孫，勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心舉辦創業行銷課程「氣球會場創意布置」講座，邀請有「童玩阿伯」稱號的潘錫華來分享經驗與技術，在DIY造型氣球中，不少學員折出興致，現場歡笑聲不斷。

有「童玩阿伯」稱號、具街頭藝人認證的潘錫華，在台上示範各種造型氣球的彎、折步驟，細細叮嚀技術細節，台下學員也一個個專心練習。這場創業行銷課程──「氣球會場創意布置」講座在南區銀髮人才資源中心舉辦，講師潘錫華，本身是軍人退伍，之後經營幼兒園，在與小朋友相處超過30年過程中引發他研究各式童玩DIY的興致。

潘錫華說，小朋友的笑容最無價，童年的回憶也總讓人難忘，他希望童真的美好能持續相傳，讓小朋友開心、大人也能歡樂。而銀髮一族若投入氣球會場布置市場，不僅耗費體力少、技巧簡單易學，未來不論是結婚會場、萬聖節等節慶或店面開幕、同學會佈置等都能運用這項技能。

也是南區銀髮人才資源中心「銀響力」團隊之一的潘錫華強調「讓別人開心的工作，自己也會很快樂！」他希望透過自己的「銀響力」製造出快樂氣氛能無限蔓延。

上週才初次學習氣球創意造型DIY的黃玉婷，會後「現學現賣」的幫朋友養護中心評鑑會場進行氣球布置深獲好評，這週再來學習的她說，學習門檻及投資金額都不高的氣球造型，讓他越學越有興趣，也打算當作第二專長，為自己的職涯新生活帶來新光采。

含飴弄孫的張貴寶則說，過年期間有5個孫子要陸續來訪，他也想在兒孫面前展現DIY造型氣球的創意，當兒孫的偶像，讓他們驚艷；有保母、看護等多種證照的吳麗芬則說，學習是追求自我成長，造型氣球的技術不難，多練習一定能當第二專長，且到南區銀髮中心來學習會遇到更多志同道合的朋友，也能擴展銀髮一族的生活視野。

勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心主任劉岳屏表示，為活絡高屏澎東轄區銀髮勞動力資源，鼓勵銀髮人才重返職場貢獻專長，銀髮中心特成立「『銀』響力團隊」，目前已有65名成員，將自身寶貴的經驗與技能，透過多元性的運用，發揮影響力，帶動銀髮族提升自我價值，以嶄新的職人角色重返職場貢獻勞動力，中心也歡迎更多銀髮人才加入團隊，創造更多改變、更多創新的機會。銀髮中心目前2月及3月講座已規畫完備，課程內容豐富多元，歡迎有興趣的民眾可以直接洽詢南區銀髮人才資源中心07-2222-778報名參與各項課程。

(中時)