萬巒馬卡道族竹橋草屋　走春打卡新選擇

萬巒鄉加匏朗社區馬卡道族人，每逢元宵節就會盛大舉行夜祭，近期村人已如火如荼在活動會場搭建好竹橋、瞭望台及茅草屋，並開放遊客拍照打卡，盼在慶典前吸引走春人潮。(謝佳潾攝)

萬巒鄉加匏朗社區馬卡道族人，每逢元宵節就會盛大舉行夜祭，近期村人已如火如荼在活動會場搭建好竹橋、瞭望台及茅草屋，並開放遊客拍照打卡，盼在慶典前吸引走春人潮。(謝佳潾攝)

萬巒鄉加匏朗社區馬卡道族人，每逢元宵節就會盛大舉行夜祭，近期村人已如火如荼在活動會場搭建好竹橋、瞭望台及茅草屋，並開放遊客拍照打卡，盼在慶典前吸引走春人潮。(謝佳潾攝)

萬巒鄉加匏朗社區馬卡道族人，每逢元宵節就會盛大舉行夜祭，近期村人已如火如荼在活動會場搭建好竹橋、瞭望台及茅草屋，並開放遊客拍照打卡，盼在慶典前吸引走春人潮。(謝佳潾攝)

萬巒鄉加匏朗社區馬卡道族人，每逢元宵節就會盛大舉行夜祭，慶賀守護神「仙姑祖」聖誕，而近期村人已如火如荼在活動會場搭建好竹橋、瞭望台及茅草屋，並開放遊客拍照打卡，盼在慶典前吸引走春人潮，前來欣賞平埔族獨有的文化。

新厝村社區發展協會理事長潘金營表示，加匏朗馬卡道族的仙姑祖夜祭活動，6年前已列入屏東縣文化資產，族人會在祭典前數個月，以古法搭設竹橋跨越東港溪上游支流南勢湖溪，並在仙姑廟原址搭建茅草公廨，慶典當天舉辦「敬祖靈過竹橋」儀式，同時展示古早農耕器具，緬懷先祖辛苦。

潘金營強調，加匏朗不同於其他地區的馬卡道族，他們獨有「仙蛋」習俗，傳說中一對夫婦在田中撿到1顆蛋，帶回家後竟孵出1名嬰兒，這個小朋友相當孝順，但16歲即逝去，族人相信他是來報恩的孝子，故事流傳至今，當地成了仙蛋的故鄉。

「以前我爸爸蓋，現在我接著蓋。」村民潘柳樹說，10多年前為推廣加匏朗獨有文化，長輩們曾以1比1比例建造舊時草屋，吸引相當多人前來參觀，但事後因故中斷，直到去年才又開始恢復草屋造景，並在屋內放置1顆仙蛋，而今年還增設塔台、牛車棚及燈籠牌樓等，展示創新與傳承意味。

特地從台北回村幫忙的林慈坤說，夜祭是村莊大事，再忙也要回來共襄盛舉，以往祭典都有破千人參與，今年再度邀請大家一起來玩。

(中時)