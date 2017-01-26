華僑市場春節不打烊　立體停車場免費開放停機車

東港華僑市場春節不打烊，營業時間從早上10點到晚上8點，而27日至2月1日，對面的立體停車場1樓也24小時免費開放停機車，紓解交通問題。（謝佳潾攝）

春節不打烊！東港華僑市場出品的海鮮物美價廉，每逢假日人山人海搶好康，而新春將近，採買人潮更是沒停過，春節期間繼續提供服務，營業時間從早上10點到晚上8點，而明天至2月1日，對面的立體停車場1樓也24小時免費開放停機車，紓解交通問題。

華僑市場是東港漁產品的直銷中心，是海鮮愛好者的天堂，當中蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚更是首選紅不讓；而春節將近，更有大批遊客前來採買年貨，黑鯛、黑加網、石斑，土魠、虱目魚等，是多數人選來拜拜的最愛，乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子等伴手禮也相當有人氣。

「過年絕對不打烊！」東港區漁會總幹事林漢丑說，新春期間，市場仍繼續供應每日現撈的魚、蝦、貝、蟹等漁獲，絕對新鮮不打折且種類眾多，提供民眾年節採辦海鮮需求，而漁市場停車場、漁業電台也不休息，繼續服務遊客，但各生產拍賣市場則休市。

「停車場供600台機車免費停放。」海洋及漁業事務管理所所長吳憲昌說，立體停車場目前只取得消防設備執照，仍待驗收、取得使用執照中，所以在春節期間來不及試營運，但為紓解華僑市場長年壅塞的交通問題，將於明日起開放1樓免費供機車24小時停放。

他強調，初三至初五，即30日至2月1日，是遊客前往小琉球玩得高峰潮，所以特地在2月1日前開放停車場方便騎士，一同紓解華僑市場的交通問題。

(中時)