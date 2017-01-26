春節出遊 快來嘉義市遊園看展玩科學

嘉義市長涂醒哲在嘉義文創園區奇幻旅程展，體驗擺拍磁場的趣味。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲（左）與嘉創園區董事長葉哲宏（右）在奇幻空間裡變大變小，玩興大發。（廖素慧攝）

阿里山車庫園區是小火車的家。（嘉義市政府交觀處提供）

檜意森活村洋溢日式舊建築風情。（嘉義市政府交觀處提供）

嘉義市火雞肉飯是在地的國民美食。（嘉義市政府衛生局提供）

春節6天假期，不想出遠門塞車，嘉義市檜意森活村、蘭潭噴泉水舞秀、阿里山車庫園區等風景名勝景點集中，火雞肉飯國民美食也能滿足味蕾的享受，嘉義文化創意園區奇幻旅程展帶大家玩科學，市長涂醒哲歡迎大家來「嘉」好好玩。

嘉義市是阿里山森林鐵道、小火車的起點，阿里山林木集散地，因而發展出以檜木為中心的林業盛極一時，隨著時空變遷，形成如今檜意森活村、北門驛、阿里山小火車車庫園區、愛木村的木業文化資產。新春期間，沿著森鐵漫遊，彷彿走在時光隧道，穿越古今，醉臥在這座木業之城。

嘉義市是300年古諸羅城演變而來，人文底蘊深藏不露，農曆春節期間來嘉遊賞史蹟館、花磚古宅、博物館所呈現的不同年代的獨特風韻，看見這座城市美麗的深度及厚度，感受人情的溫度，一定不虛此行。

吃美食，要吃得安全、安心，美味更津津有味，嘉義市長涂醒哲帶領市府團隊積極打造「食安首都」，以名聞遐邇的火雞肉飯為起點，市府建立火雞肉飯產業的品牌，衛生局委託嘉義大學輔導100家業者，進行食品良好衛生規範準則（GHP）、全民把關、舉辦活動行銷、撰寫火雞肉飯的故事專書等各方面著手，新春期間，請大家在嘉安心吃，吃得安心。

嘉義文化創意園區即日起至4月9日推出「G9奇幻旅程展」，有《鏡像迷宮─出口在哪兒？》、《阿妹的房間》、《幾何衝擊─擺拍磁場》等8大奇幻主題，在置身其境的玩樂中認識科學的趣味，嘉義縣市民眾持身分證有優惠票價，相關資訊可查詢園區官網。

(中時)